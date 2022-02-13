«Монреаль» отправил вратаря Примо в АХЛ и вызвали 34-летнего Хаммонда

Вратарь «Монреаля» Кейден Примо отозван в фарм-клуб «Лаваль Рокет», сообщается на сайте НХЛ.

В то же время «Канадиенс» вызвали в расположение команды 34-летнего вратаря Эндрю Хаммонда.

В текущем сезоне Примо провел 11 матчей в НХЛ, пропустив 39 шайб при 86,6 процента отраженных бросков.

«Монреаль» после 47 матчей занимает последнее место в Восточной конференции, имея в активе 23 очка. В прошлом сезоне «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли.