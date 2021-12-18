«Монреаль» отменил тренировку из-за мер предосторожности
17:22
«Монреаль» отменил сегодняшнюю тренировку из-за мер предосторожности, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее игра между «Монреалем» и «Бостоном», которая должна была состояться в субботу, была официально перенесена.
Шесть хоккеистов из состава «Брюинз» сейчас находятся в ковид-протоколе, включая нападающих Патриса Бержерона и Брэда Маршана.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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