«Монреаль» отменил тренировку из-за мер предосторожности

«Монреаль» отменил сегодняшнюю тренировку из-за мер предосторожности, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее игра между «Монреалем» и «Бостоном», которая должна была состояться в субботу, была официально перенесена.

Шесть хоккеистов из состава «Брюинз» сейчас находятся в ковид-протоколе, включая нападающих Патриса Бержерона и Брэда Маршана.