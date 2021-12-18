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«Монреаль» отменил тренировку из-за мер предосторожности

17:22
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«Монреаль» отменил сегодняшнюю тренировку из-за мер предосторожности, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее игра между «Монреалем» и «Бостоном», которая должна была состояться в субботу, была официально перенесена.

Шесть хоккеистов из состава «Брюинз» сейчас находятся в ковид-протоколе, включая нападающих Патриса Бержерона и Брэда Маршана.

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Иван Шитик все материалы автора
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