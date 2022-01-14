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Сегодня, 21:09

«Монреаль» определился с кандидатами на пост генерального менеджера

Иван Шитик
Корреспондент

Даниэль Бриер и Матье Дарш являются основными кандидатами на пост генерального менеджера «Монреаля», сообщает журналист Эрик Энджелс.

Также у клуба есть еще пара кандидатов, который считаются запасными вариантами. Ожидается, что имя нового генерального менеджера будет объявлено до конца января.

Ранее пост генерального менеджера «Канадиенс» занимал Марк Бержевен. Он был освобожден от своих обязанностей 28 ноября.

ХК Монреаль Канадиенс
Даниэль Бриер
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