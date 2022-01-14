«Монреаль» определился с кандидатами на пост генерального менеджера
Даниэль Бриер и Матье Дарш являются основными кандидатами на пост генерального менеджера «Монреаля», сообщает журналист Эрик Энджелс.
Также у клуба есть еще пара кандидатов, который считаются запасными вариантами. Ожидается, что имя нового генерального менеджера будет объявлено до конца января.
Ранее пост генерального менеджера «Канадиенс» занимал Марк Бержевен. Он был освобожден от своих обязанностей 28 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|2
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|2
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|3
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
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12.01
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14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|3 : 2
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 2
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 2
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|0 : 3
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|1 : 4
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|1 : 4
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|6 : 2
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1
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