"Монреаль" одержал третью победу подряд, забросив 7 шайб "Баффало"

"Монреаль" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. По 3 очка в этой игре набрали нападающие "Канадиенс" Брендан Галлахер (2+1), Томаш Татар (1+2) и Макс Доми (1+2).

"Монрель" одержал третью победу подряд. Команда занимает восьмое место в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Баффало" - 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)

Голы: Райнхарт - 19 (Миттельштадт, Монтур), 12:26 - 0:1. Лехконен - 9 (Э. Шоу, Доми), 25:09 - 1:1. Галлахер - 32 (Дано), 29:12 - 2:1. Э. Шоу - 18 (Доми, Кулак), 34:23 - 3:1. Нюландер - 2 (бол., Далин, Айкел), 34:53 - 3:2. Сканделла - 5 (Ларссон), 36:08 - 3:3. Байрон - 14 (Уил, Томпсон), 38:03 - 4:3. Галлахер - 33 (Уэбер, Татар), 48:35 - 5:3. Айкел - 26, 53:13 - 5:4. Доми - 26 (бол., Питри, Татар), 55:30 - 6:4. Татар - 23 (п.в., Галлахер, Дано), 57:47 - 7:4.

Вратари: Прайс - Хаттон (57:42 - 57:47).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 44 (12+20+12) - 27 (8+7+12).

24 марта. Монреаль. Centre Bell.