«Монреаль» одержал седьмую победу в плей-офф подряд. Второй лучший результат в истории клуба

«Монреаль», обыграв «Виннипег» (3:2 ОТ, 4-0 в серии) в четвертьфинале Кубка Стэнли, одержал в плей-офф НХЛ седьмую победу подряд.

Это второй результат в истории клуба по продолжительности победной серии в плей-офф.

Больше матчей подряд «Монреаль» выиграл только в 1993 году, когда победная серия достигла 11 матчей. В том году «Канадиенс» в последний раз выиграли Кубок Стэнли.

Напомним, что «Монрель» является самым успешным клубом в НХЛ. Команда 24 раза выигрывала Кубок Стэнли. Ближайший преследователь — «Торонто», у которого 13 трофеев.

Добавим, что в этом сезоне «Монреаль» первым вышел в полуфинал Кубка Стэнли.