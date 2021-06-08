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«Монреаль» одержал седьмую победу в плей-офф подряд. Второй лучший результат в истории клуба

06:15
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«Монреаль», обыграв «Виннипег» (3:2 ОТ, 4-0 в серии) в четвертьфинале Кубка Стэнли, одержал в плей-офф НХЛ седьмую победу подряд.

Это второй результат в истории клуба по продолжительности победной серии в плей-офф.

Больше матчей подряд «Монреаль» выиграл только в 1993 году, когда победная серия достигла 11 матчей. В том году «Канадиенс» в последний раз выиграли Кубок Стэнли.

Напомним, что «Монрель» является самым успешным клубом в НХЛ. Команда 24 раза выигрывала Кубок Стэнли. Ближайший преследователь — «Торонто», у которого 13 трофеев.

Добавим, что в этом сезоне «Монреаль» первым вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей