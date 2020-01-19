«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победил «Вегас» — 5:4. Дубль в составе хозяев оформил Ник Казинс. На счету Ильи Ковальчука гол, реализованный буллит, показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приема за 19.09 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вегас» — 5:4 Б (3:0, 0:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Казинс — 6 (Уис), 5:51 — 1:0. Ковальчук — 7 (Дано), 12:33 — 2:0. Армиа — 13 (Кулак, Доми), 18:05 — 3:0. Маршессо — 16 (Смит, Теодор), 29:08 — 3:1. Штястны — 14, 34:47 — 3:2. Казинс — 7 (Уис), 49:40 — 4:2. Пачоретти — 21 (Теодор), 58:02 — 4:3. Смит — 20 (Штястны, Теодор), 59:52 — 4:4.

Победный буллит: Татар.

Вратари: Прайс — Флери (57:54 — 58:02, 58:36 — 59:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (9+6+10+7) — 35 (9+11+14+1).

Наши: Ковальчук (19.09/3/-1) — -.

19 января. Монреаль. Centre Bell.