«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Монреалю» — 2:5. Первой звездой встречи стал голкипер «канадцев» Кэри Прайс, отразивший 32 броска из 34.

На счету российского форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко результативная передача, бросок в створ и 2 силовых приема за 17.55 на льду. У Ивана Барбашева бросок и силовой прием за 16.10.

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Голы: Уил — 2 (бол., Доми, Татар), 5:57 — 0:1. Шворц — 1 (Пьетранджело, Тарасенко), 7:08 — 1:1. Галлахер — 4 (Дано), 20:06 — 1:2. Друэн — 3 (бол., Котканиеми, Уэбер), 23:39 — 1:3. Сузуки — 2 (Томпсон, Казинс), 31:33 — 1:4. Перрон — 4 (Фольк, Парэйко), 59:22 — 2:4. Уэбер — 1 (п.в.), 59:37 — 2:5.

Вратари: Аллен (55:08 — 59:22, 59:26 — 59:37) — Прайс.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (11+15+8) — 25 (8+13+4).

Наши: Барбашев (16.10/1/0), Тарасенко (17.55/1/0) — -.

19 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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