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«Монреаль» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко набрал 2 очка

04:50
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«Сент-Луис» уступил «Монреалю» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ (3:6). Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко? отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 7:3 (2:1, 1:2, 4:0)

Голы: Татар — 2 (Галлахер), 12:59 — 1:0. Шенн — 4 (Тарасенко, Шворц), 17:57 — 1:1. Друэн — 2 (Чиаро, Фолин), 18:47 — 2:1. Блэй — 3 (Боумистер), 21:05 — 2:2. Данн — 1 (бол., Шенн, Тарасенко), 32:50 — 2:3. Дано — 2 (Татар, Галлахер), 35:35 — 3:3. Лехконен — 1 (Питри, Уил), 47:30 — 4:3. Галлахер — 2 (Доми, Мете), 51:56 — 5:3. Армиа — 4 (буллит), 54:30 — 6:3. Доми — 3 (п.в., Друэн, Кулак), 57:32 — 7:3.

Вратари: Прайс — Биннингтон (57:23 — 57:32).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (8+14+16) — 29 (7+12+10).

Наши: — - Барбашев (11.31/1/-2), Тарасенко (17.08/0/-1).

13 октября. Монреаль. Centre Bell.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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