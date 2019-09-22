«Монреаль» обыграл «Оттаву», Зайцев нанес 4 броска в створ

«Оттава» в предсезонном матче НХЛ дома проиграла «Монреалю» — 0:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Филипп Дано, набравший 2 (1+1) очка. На счету российского защитника «сенаторов» Никиты Зайцева 4 броска в створ, 3 силовых приема и 4 блок-шота за 21.09 на льду.

НХЛ. Контрольные матчи

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Питри — 2 (бол., Армиа, Дано), 26:02 — 0:1. Эванс — 2 (Барбер), 36:20 — 0:2. Татар — 1 (бол., Райлли, Сузуки), 46:06 — 0:3. Дано — 1 (бол., Питри), 46:45 — 0:4.

Вратари: Андерсон — Кинкейд.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (8+6+13) — 34 (11+18+5).

Наши: Зайцев (21.09/4/0) — -.

22 сентября. Оттава. Canadian Tire Centre.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков