«Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес», Ковальчук очков не набрал

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» — 3:2. Дубль оформил защитник хозяев Ши Уэбер. На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука 3 броска в створ, силовой прием и блокшот за 14.14 на льду. Он играл в четвертом звене. Николай Прохоркин остался вне заявки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Уэбер — 4 (бол., Доми, Друэн), 10:13 — 1:0. Томпсон — 1 (Лехконен, Татар), 10:28 — 2:0. Уэбер — 5 (бол., Друэн, Казинс), 16:48 — 3:0. Копитар — 5 (бол., Иафалло, Лизотт), 22:41 — 3:1. Лизотт — 1 (Вагнер, Грундстрем), 53:04 — 3:2.

Вратари: Прайс — Куик (58:34).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 37 (17+8+12) — 33 (11+10+12).

Наши: — - Ковальчук (14.14/3/0).

10 ноября. Монреаль. Centre Bell.

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