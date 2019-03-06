"Монреаль" обыграл "Лос-Анджелес"

"Монреаль" в гостях выиграл у "Лос-Анджелеса" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Джордан Уил и Ши Уэбер. У хозяев забил Мэтт Лафф. Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

"Монреаль" набрал 79 очков и занимает восьмое место на Востоке. У "Кингз" 56 очков и последнее место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Монреаль" - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Галлахер - 30 (Мете, Уэбер), 3:11 - 0:1. Уил - 5, 30:07 - 0:2. Уэбер - 10 (Дано, Мете), 40:41 - 0:3. Лафф - 8 (Даути, Браун), 51:03 - 1:3.

Вратари: Куик (58:43) - Прайс.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (7+6+14) - 24 (10+8+6).

Наши: Ковальчук (18.45/5/0) - -.

6 марта. Лос-Анджелес. Staples Cente

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