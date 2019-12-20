«Монреаль» обыграл «Калгари»

«Калгари» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Флэймз» потерпели третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачак — 13 (Линдхольм), 7:34 — 1:0. Линдхольм — 15 (бол., Ткачак, Годро), 19:52 — 2:0. Галлахер — 15 (Уэбер, Лехконен), 29:46 — 2:1. Армиа — 12 (Лехконен, Чиаро), 33:11 — 2:2. Кюлингтон — 1 (Годро, Хэнифин), 46:25 — 3:2. Сузуки — 7 (Казинс, Уил), 51:58 — 3:3. Доми — 7, 63:52 — 3:4.

Вратари: Риттих — Прайс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (10+7+7+3) — 43 (14+16+7+6).

20 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.