"Монреаль" обыграл "Флориду", Дадонов очков не набрал

"Монреаль" переиграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). "Пантерз" потерпел третье поражение кряду.
Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Флорида" - 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Голы: Татар - 24 (Э. Шоу, Питри), 6:58 - 1:0. Кулак - 5 (Котканиеми, Уил), 12:39 - 2:0. Татар - 25 (Уэбер, Галлахер), 14:28 - 3:0. Лехконен - 10 (Э. Шоу, Кулак), 22:52 - 4:0. Дано - 12 (Мете, Татар), 32:40 - 5:0. Ватрано - 23 (бол., Мальгин, Трочек), 41:35 - 5:1. Доми - 27, 51:48 - 6:1.
Вратари: Прайс - Раймер (Монтембо, 14:28).
Штраф: 16 - 14.
Броски: 27 (11+7+9) - 34 (14+8+12).
Наши: - - Дадонов (18.06/4/-2).
27 марта. Монреаль. Centre Bell.
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