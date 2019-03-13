"Монреаль" обыграл "Детройт"

"Монреаль" переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Ред Уингз" потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Детройт" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Доми - 23 (Э. Шоу, Татар), 32:27 - 1:0. Кулак - 4 (Татар, Галлахер), 37:32 - 2:0. Атанасиу - 24 (Крунвалль, Дэйли), 40:40 - 2:1. Доми - 24 (п.в., Уил, Уэбер), 59:11 - 3:1.
Вратари: Прайс - Бернье (58:44 - 59:11).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 36 (13+10+13) - 21 (6+7+8).
13 марта. Монреаль. Centre Bell.
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