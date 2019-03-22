"Монреаль" обыграл "Айлендерс"

"Монреаль" на своем льду обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение кряду, а "Канадиенс" одержал вторую встречу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Айлендерс" - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Армиа - 11 (бол., Уил, Друэн), 19:53 - 1:0. Уэбер - 13, 21:03 - 2:0. Друэн - 18 (Армиа, Котканиеми), 26:00 - 3:0. Уил - 6 (Бенн, Томпсон), 28:19 - 4:0.

Вратари: Прайс - Грайсс (Ленер, 28:19).

Штраф: 11 - 19.

Броски: 34 (13+13+8) - 28 (10+10+8).

22 марта. Монреаль. Centre Bell.