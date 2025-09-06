«Монреаль» обменял Прайса в «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» объявил на официальном сайте об обмене игроками с «Монреалем».

«Шаркс» получили голкипера Кэри Прайса и пик 5-го раунда на драфте НХЛ-2026. В «Канадиенс» отправился защитник Гэннон Ларок.

37-летний Прайс не выходил на лед с 2022 года из-за серьезной травмы. За карьеру в НХЛ он сыграл 712 матчей, в которых одержал 361 победу и является рекордсменом «Канадиенс» по числу игр и побед. Контракт вратаря с зарплатой в 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

22-летний канадец в прошлом сезоне не играл в НХЛ. За фарм-клуб «Шаркс» он сыграл 9 матчей в АХЛ и набрал 2 (1+1) очка. «Сан-Хосе» выбрал Ларока в четвертом раунде драфта 2021 года.