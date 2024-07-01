«Монреаль» обменяет защитника Ковачевича в «Нью-Джерси»

Защитник «Монреаля» Джонатан Ковачевич в скором времени будет обменян в «Нью-Джерси», сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

Взамен «Канадиенс» получат пик 4-го раунда драфта-2026.

В прошлом сезоне 26-летний канадец провел за «Монреаль» 62 матча и набрал 13 (6+7) очков. Он был выбран «Виннипегом» на драфте-2017 под общим 74-м номером.