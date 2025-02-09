«Монреаль» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» в гостях одержал сухую победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

Авторами голов победителей стали Йеспер Братт, Пол Коттер, Джек Хьюз и Люк Хьюз.

«Нью-Джерси» набрал 68 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Монреаль» идет на 13-й строчке с 55 баллами.