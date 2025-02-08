«Монреаль» всухую уступил «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на выезде всухую обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забили Йеспер Братт, Пол Коттер, Джек Хьюз и Люк Хьюз.

«Нью-Джерси» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 68 очками в 57 матчах.

«Монреаль» идет на 13-й строчке с 55 очками в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Братт — 17 (Татар, Хэмилтон), 13:43 — 0:1. Коттер — 13 (Братт, Д. Хьюз), 32:44 — 0:2. Д. Хьюз — 24 (Пеши), 41:53 — 0:3. Л. Хьюз — 5 (Майер, Мерсер), 50:09 — 0:4.

Нереализованный буллит: Бек (Монреаль), 59:44.

Вратари: Монтембо — Аллен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (8+14+12) — 22 (9+6+7).

8 февраля. Монреаль. Centre Bell.