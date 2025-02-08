«Монреаль» всухую уступил «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» на выезде всухую обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
У гостей забили Йеспер Братт, Пол Коттер, Джек Хьюз и Люк Хьюз.
«Нью-Джерси» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 68 очками в 57 матчах.
«Монреаль» идет на 13-й строчке с 55 очками в 55 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Братт — 17 (Татар, Хэмилтон), 13:43 — 0:1. Коттер — 13 (Братт, Д. Хьюз), 32:44 — 0:2. Д. Хьюз — 24 (Пеши), 41:53 — 0:3. Л. Хьюз — 5 (Майер, Мерсер), 50:09 — 0:4.
Нереализованный буллит: Бек (Монреаль), 59:44.
Вратари: Монтембо — Аллен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (8+14+12) — 22 (9+6+7).
8 февраля. Монреаль. Centre Bell.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
|- : -
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