«Нью-Джерси» в овертайме победил «Монреаль»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» в овертайме со счетом 4:3.
В составе «Дэвилз» отличились Нико Хишер, Йеспер Братт, Томаш Татар и Джек Хьюз. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки, Коул Кофилд и Александр Коррье.
После этого матча «Нью-Джерси» с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Монреаль» с 53 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|5
|Оттава
|49
|25
|24
|54
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|49
|28
|21
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|2
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|47
|24
|23
|55
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|3 : 2
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|4 : 1
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|0 : 2
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|4 : 5
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 0
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -
Новости