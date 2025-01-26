«Нью-Джерси» в овертайме победил «Монреаль»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Дэвилз» отличились Нико Хишер, Йеспер Братт, Томаш Татар и Джек Хьюз. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки, Коул Кофилд и Александр Коррье.

После этого матча «Нью-Джерси» с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Монреаль» с 53 очками — на 10-й строчке.