«Монреаль» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 6 апреля. Игра пройдет на арене «Центр Белл» в Монреале, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Монреаль» — «Нью-Джерси»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Монреаль» — «Нью-Джерси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 апреля, 02:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Нью-Джерси

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 76 игр в регулярном чемпионате НХЛ, «Монреаль» набрал 100 очков, «Нью-Джерси» — 81 очко. В ночь на 5 апреля «Монреаль» победил «Нью-Джерси» со счетом 4:3Б.