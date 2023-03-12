«Монреаль» уступил «Нью-Джерси», у Гурьянова гол

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:3.

В составе «Канадиенс» единственный гол забил Денис Гурьянов.

После этого матча «Монреаль» с 58 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 92 очками — на третьей строчке.