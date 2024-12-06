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Сегодня, 07:00

«Монреаль» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Монреаль» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Предаторз» потерпели шестое поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Джейк Эванс, Патрик Лайне и Джоэль Армиа.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 25 11 14 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Эдмонтон 26 14 12 30
5 Калгари 26 13 13 30
6 Сиэтл 27 13 14 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 24 10 14 23
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
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10.12
11.12
6.12 03:00
Филадельфия – Флорида
 5 : 7
6.12 03:00
Оттава – Детройт
 2 : 1
6.12 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 8 : 1
6.12 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 3 ОТ
6.12 03:00
Каролина – Колорадо
 5 : 3
6.12 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 3 : 0
6.12 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 2 : 5
6.12 05:00
Эдмонтон – Коламбус
 6 : 3
6.12 05:00
Калгари – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
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