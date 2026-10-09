«Монреаль» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Предаторз» дубль оформил Адам Эдстрем, а также по одному голу забили Александр Керфут, Райан О`Райлли и Мэттью Вуд. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки и Алекс Ньюхук.

«Нэшвилл» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 3 очка в 4 играх.

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