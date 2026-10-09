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«Монреаль» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Предаторз» дубль оформил Адам Эдстрем, а также по одному голу забили Александр Керфут, Райан О`Райлли и Мэттью Вуд. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки и Алекс Ньюхук.

«Нэшвилл» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 3 очка в 4 играх.

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ХК Монреаль Канадиенс
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2 Рейнджерс 7 5 2 10
3 Питтсбург 6 3 3 7
4 Вашингтон 5 3 2 6
5 Коламбус 4 2 2 4
6 Айлендерс 5 2 3 4
7 Нью-Джерси 5 2 3 4
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Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 6 5 1 10
2 Тампа-Бэй 5 4 1 8
3 Бостон 6 4 2 8
4 Торонто 6 3 3 7
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6 Флорида 6 2 4 6
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Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 6 4 2 9
2 Юта 6 4 2 8
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4 Колорадо 5 3 2 6
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
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