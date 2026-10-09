«Монреаль» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У «Предаторз» дубль оформил Адам Эдстрем, а также по одному голу забили Александр Керфут, Райан О`Райлли и Мэттью Вуд. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки и Алекс Ньюхук.
«Нэшвилл» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 3 очка в 4 играх.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|7
|5
|2
|11
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|5
|3
|2
|6
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|7
|Нью-Джерси
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|7
|0
|7
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|6
|5
|1
|10
|2
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|6
|3
|3
|6
|6
|Флорида
|6
|2
|4
|6
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|6
|4
|2
|9
|2
|Юта
|6
|4
|2
|8
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|7
|2
|5
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
|13.10
|02:00
|Нью-Джерси – Оттава
|1 : 4
|13.10
|03:00
|Миннесота – Вегас
|4 : 2
Новости