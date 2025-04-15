«Монреаль» назвал Демидова волшебником после дебютного периода за команду

Пресс-служба «Монреаля» восхитилась игрой российского новичка команды Ивана Демидова в дебютном матче в НХЛ.

15 апреля «Канадиенс» уступили «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в первом периоде.

«Ты волшебник, Иван Демидов», — говорится в сообщении «Монреаля» после первого периода.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.