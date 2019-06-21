"Монреаль" намерен выменять Летанга у "Питтсбурга"

Защитник "Питтсбурга" Крис Летанг может продолжить карьеру в "Монреале". По информации Pittsburgh Hockey Now, канадская команда находится в поиске атакующего защитника. Есть вероятность, что Летанг согласится на обмен и будет играть в клубе из родного города.

В 65 матчах прошедшего сезона на счету 32-летнего Летанга 56 (16+40) очков. В четырех матчах плей-офф защитник отметился одной результативной передачей. Контракт Криса будет действовать еще три года.

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