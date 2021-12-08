«Монреаль» может обменять защитника Питри
17:54
«Монреаль» может обменять защитника Джеффа Питри по ходу нынешнего сезона, сообщает Montreal Gazette.
33-летний американец сейчас восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он сделал только 2 результативные передачи в 25 матчах.
Отметим, что на протяжении четырех последних сезонов защитник не набирал менее 40 очков.
Контракт Питри с кэпхитом 6,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. В договоре есть пункт, согласно которому хоккеист может назвать 15 клубов, в которые обменять его будет нельзя.
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