«Монреаль» может обменять защитника Питри

«Монреаль» может обменять защитника Джеффа Питри по ходу нынешнего сезона, сообщает Montreal Gazette.

33-летний американец сейчас восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он сделал только 2 результативные передачи в 25 матчах.

Отметим, что на протяжении четырех последних сезонов защитник не набирал менее 40 очков.

Контракт Питри с кэпхитом 6,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. В договоре есть пункт, согласно которому хоккеист может назвать 15 клубов, в которые обменять его будет нельзя.