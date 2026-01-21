Тарасенко забил 12-й гол в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Российский нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко на 11-й минуте реализовал большинство. Он забил в третьем матче подряд. Теперь у 34-летнего россиянина 27 (12+15) очков в 44 матчах этого сезона.