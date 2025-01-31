«Монреаль» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» на выезде победила «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

«Миннесота» набрала 66 очков в 52 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» опустился на 12-ю строчку «Востока» — 53 очка в 51 игре.