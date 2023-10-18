Капризов набрал 3 очка в победном матче «Миннесоты» с «Монреалем»

«Миннесота» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи. Его признали второй звездой матча.

«Миннесота» набрала 4 очка и поднялась на 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» — 11-й в Восточной конференции (3 очка).