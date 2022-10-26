«Миннесота» выиграла у «Монреаля». Капризов не набрал очков

«Миннесота» выиграла у «Монреаля» в НХЛ

«Миннесота» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 20 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам соперника. Форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов за 12 минут 37 секунд сделал два броска по воротам «Миннесоты».

«Миннесота» набрала 5 очков и идет на 11-м месте в Западной конференции. «Монреаль» с 6-ю очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции.