«Монреаль» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Лос-Анджелес» прервал свою неудачную серию из трех поражений. Команда с 6 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 4 очка.