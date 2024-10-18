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Сегодня, 04:52

«Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль», Гавриков сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Монреаль Канадиенс
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8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 4 3 1 6
2 Флорида 5 3 2 6
3 Бостон 5 3 2 6
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5 Оттава 3 2 1 4
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Центральный дивизион И В П О
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7 Нэшвилл 3 0 3 0
8 Колорадо 4 0 4 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
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