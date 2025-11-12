«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу»

«Монреаль» на своем льду потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

В первом периоде единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Джош Андерсон. Потом у «Кингз» голами отметились Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Джоэль Армиа и Уоррен Фогеле.

«Лос-Анджелес» набрал 20 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 22 очка в 16 играх.