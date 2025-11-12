Хоккей
12 ноября, 05:49

«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» на своем льду потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

В первом периоде единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Джош Андерсон. Потом у «Кингз» голами отметились Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Джоэль Армиа и Уоррен Фогеле.

«Лос-Анджелес» набрал 20 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 22 очка в 16 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Лос-Анджелес
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Монреаль Канадиенс
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • объективный Артём =)

    Скоро домой поедет, характера у него нет за лям доказывать, а больше ему не дадут

    12.11.2025

  • rake

    Я думал после вчерашней статьи они всех будут громить

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    так вчера вечером пришел прогноз на будущее а не настоящее.

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    Чёт Кузьма притух.

    12.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Это какое-то недоразумение! Вчерась Михрютка Скрыль поставил хату на то, что "Монреаль" идёт за КС.

    12.11.2025

  • grhelga

    Как же это так сразу и накрячили монреальских восходящих звезд

    12.11.2025

    • «Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин забил гол и сделал голевую передачу

    «Бостон» выиграл у «Торонто»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Детройт 17 10 7 20
    4 Оттава 17 8 9 20
    5 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

