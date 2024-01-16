«Колорадо» уступил «Монреалю», Георгиев отразил 30 бросков
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 3:4.
В составе «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Кайл Макар и Девон Тэйвз, вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 34. У «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски, Рафаэль Харви-Пинар, Коул Кофилд и Йоэль Армиа.
После этого матча «Колорадо» с 59 очками занимает третье место в Западной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 13-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Колорадо» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Колтон — 10 (бол., Друэн, Макар), 4:28 — 0:1. Слафковски — 5 (бол., Сузуки, Кофилд), 7:17 — 1:1. Макар — 10 (Жирар, Маккиннон), 21:01 — 1:2. Арве-Пинар — 1 (Эванс, Галлахер), 36:08 — 2:2. Кофилд — 13 (бол., Сузуки, Мэтисон), 41:52 — 3:2. Тэйвз — 7 (Рантанен, Макар), 49:37 — 3:3. Армиа — 7, 55:50 — 4:3.
Вратари: Аллен — Георгиев.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 34 (16+10+8) — 35 (13+13+9).
Наши: -.
16 января. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Айлендерс
|43
|19
|24
|48
|6
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|44
|28
|16
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|43
|19
|24
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|43
|15
|28
|31
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
|16.01
|02:00
|
Вегас – Нэшвилл
|4 : 1
|16.01
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|3 : 0
|16.01
|02:00
|
Миннесота – Айлендерс
|5 : 0
|16.01
|03:00
|
Монреаль – Колорадо
|4 : 3
|16.01
|04:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|44
|70
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41