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Сегодня, 05:28

«Колорадо» в результативном матче обыграл «Монреаль», у Ничушкина три очка

Сергей Разин
корреспондент
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Валерий Ничушкин и Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 8:4.

В составе «Эвеланш» 3 (1+2) очка набрал Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 15 бросков из 19. У «Канадиенс» одну из шайб забросил Денис Гурьянов, при счете 1:6 вратарь Сэм Монтебо сменил Джейка Аллена.

После этого матча «Колорадо» с 80 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Монреаль» с 58 очками — на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Колорадо» — 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

Голы: Лехконен — 19 (О`Коннор, Тэйвз), 2:59 — 0:1. Байрам — 6 (Жирар), 6:09 — 0:2. Нието — 12 (Эллер, О`Коннор), 8:05 — 0:3. Лехконен — 20 (бол., Рантанен, Макар), 16:00 — 0:4. Андерсон — 19 (Ковачевич, Сузуки), 18:58 — 1:4. Рантанен — 43 (Родригес, Тэйвз), 21:48 — 1:5. Комфер — 14 (Ничушкин, Лехконен), 23:58 — 1:6. Гурьянов — 5 (бол., Сузуки, Друэн), 39:18 — 2:6. Маккиннон — 29 (бол., Макар, Ничушкин), 48:09 — 2:7. Юленен — 3 (Уайдмэн, Белзил), 48:48 — 3:7. Мэтисон — 6 (Андерсон, Савар), 50:35 — 4:7. Ничушкин — 13 (бол., Макар, Маккиннон), 53:09 — 4:8.

Вратари: Аллен (Монтембо, 23:58) — Георгиев.

Штраф: 25 — 13.

Броски: 19 (3+6+10) — 33 (9+16+8).

Наши: Гурьянов (17.16/2/-2) — Ничушкин (16.09/2/+1).

14 марта. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Монреаль Канадиенс
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Ничушкин в матче с «Монреалем» забросил 13-ю шайбу в сезоне

«Торонто» уступил «Баффало», Мэттьюс набрал три очка
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2 Нью-Джерси 66 44 22 94
3 Рейнджерс 66 37 29 84
4 Питтсбург 66 34 32 78
5 Айлендерс 68 34 34 76
6 Вашингтон 67 32 35 71
7 Филадельфия 66 24 42 59
8 Коламбус 65 20 45 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 65 50 15 105
2 Торонто 66 40 26 88
3 Тампа-Бэй 67 39 28 84
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 66 33 33 71
6 Оттава 66 33 33 70
7 Детройт 66 30 36 69
8 Монреаль 67 26 41 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 36 30 85
2 Миннесота 67 38 29 84
3 Колорадо 65 37 28 80
4 Виннипег 67 38 29 79
5 Нэшвилл 64 33 31 73
6 Сент-Луис 66 29 37 63
7 Аризона 67 24 43 59
8 Чикаго 66 22 44 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 67 41 26 88
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3 Сиэтл 66 37 29 81
4 Эдмонтон 67 36 31 80
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