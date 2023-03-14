«Колорадо» в результативном матче обыграл «Монреаль», у Ничушкина три очка
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 8:4.
В составе «Эвеланш» 3 (1+2) очка набрал Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 15 бросков из 19. У «Канадиенс» одну из шайб забросил Денис Гурьянов, при счете 1:6 вратарь Сэм Монтебо сменил Джейка Аллена.
После этого матча «Колорадо» с 80 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Монреаль» с 58 очками — на 15-й строчке «Востока».
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«Монреаль» — «Колорадо» — 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Голы: Лехконен — 19 (О`Коннор, Тэйвз), 2:59 — 0:1. Байрам — 6 (Жирар), 6:09 — 0:2. Нието — 12 (Эллер, О`Коннор), 8:05 — 0:3. Лехконен — 20 (бол., Рантанен, Макар), 16:00 — 0:4. Андерсон — 19 (Ковачевич, Сузуки), 18:58 — 1:4. Рантанен — 43 (Родригес, Тэйвз), 21:48 — 1:5. Комфер — 14 (Ничушкин, Лехконен), 23:58 — 1:6. Гурьянов — 5 (бол., Сузуки, Друэн), 39:18 — 2:6. Маккиннон — 29 (бол., Макар, Ничушкин), 48:09 — 2:7. Юленен — 3 (Уайдмэн, Белзил), 48:48 — 3:7. Мэтисон — 6 (Андерсон, Савар), 50:35 — 4:7. Ничушкин — 13 (бол., Макар, Маккиннон), 53:09 — 4:8.
Вратари: Аллен (Монтембо, 23:58) — Георгиев.
Штраф: 25 — 13.
Броски: 19 (3+6+10) — 33 (9+16+8).
Наши: Гурьянов (17.16/2/-2) — Ничушкин (16.09/2/+1).
14 марта. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.
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|Г
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|55
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