«Монреаль» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Монреаль» — 1:5.

У «Блю Джэкетс» отличился Данте Фаббро, в составе «Канадиенс» шайбы забросили Майкл Мэтсон, Ник Сузуки, Лукас Кондотта, Джейк Эванс и Джош Андерсон.