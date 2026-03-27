«Монреаль» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» проиграл «Монреалю» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У гостей единственной заброшенной шайбой отметился Дэймон Северсон, у хозяев забили Джейден Штрабл и Захари Болдюк.

«Монреаль» выиграл третий матч подряд. Он занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 90 очками после 71 игры. «Коламбус» (87 очков после 72 встреч) располагается на седьмом месте.

В следующем матче «Монреаль» 29 марта сыграет в гостях с «Нэшвиллом». «Коламбус» в тот же день примет «Сан-Хосе».

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