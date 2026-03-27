«Монреаль» победил «Коламбус»

«Монреаль» одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра проходила на арене «Белл Центр» в Монреале.

У «Канадиенс» отличились Джейден Штрабл и Захари Болдюк. Единственный гол «Блю Джэкетс» на счету Дэймона Северсона.

«Монреаль» одержал третью победу подряд и с 90 очками в 71 матче занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 6-й строчке — 87 очков в 72 играх.