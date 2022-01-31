«Коламбус» в результативном матче обыграл «Монреаль», у Чинахова заброшенная шайба

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 6:3.

В составе «Блю Джэкетс» шайбу забросил Егор Чинахов, Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

После этого матча «Коламбус» с 41 очком занимает десятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Голы: Сузуки — 9 (Тоффоли, Лехконен), 1:19 — 1:0. Лайне — 7 (Нюквист, Гавриков), 3:51 — 1:1. Рословик — 7 (Байрейтер), 8:39 — 1:2. Робинсон — 6 (мен.), 10:11 — 1:3. Чинахов — 5, 13:14 — 1:4. Тоффоли — 9 (Лехконен, Сузуки), 39:19 — 2:4. Лехконен — 7 (мен., Эванс, Питри), 46:55 — 3:4. Силлинджер — 7 (Пик), 49:58 — 3:5. Лайне — 8 (п.в., Силлинджер, Нюквист), 57:12 — 3:6.

Вратари: Монтембо (Примо, 10:11, 55:53 — 57:12) — Корписало.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (10+8+17) — 36 (13+11+12).

Наши: Романов (25.17/1/0) — Гавриков (21.46/0/+1), Чинахов (12.43/2/+1).

31 января. Монреаль. Centre Bell.