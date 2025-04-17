«Монреаль» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 4:2.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.