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«Монреаль» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Монреаль» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 17 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Imagn Images, Reuters

«Монреаль» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 17 апреля. Игра состоится на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада), начало — в 2.00 по московскому времени.

«Юта» и «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Монреаль» — «Каролина» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Монреаль» провел 81 матч, набрал 89 очков и занимает восьмое место на «Востоке», в предыдущем матче «Канадиенс» уступили по буллитам «Чикаго» (3:4 Б). «Каролина» с 99 очками после 80 матчей занимает четвертое место в конференции, в понедельник «Харрикейнз» уступили «Торонто» (1:4).

«Монреаль» гарантирует себе участие в плей-офф, если не проиграет «Каролине» в основное время. В ином случае «Канадиенс» нужно будет дождаться, чтобы «Коламбус» не победил «Айлендерс» в основное время.
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Монреаль Канадиенс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
Результаты / календарь
6.04
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14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
16.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 0 : 3
16.04 02:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
16.04 02:00
Баффало – Торонто
 0 : 4
16.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
16.04 02:30
Айлендерс – Вашингтон
 1 : 3
16.04 02:30
Тампа-Бэй – Флорида
 5 : 1
16.04 03:00
Сент-Луис – Юта
 6 : 1
16.04 03:00
Миннесота – Анахайм
 3 : 2 ОТ
16.04 04:00
Калгари – Вегас
 5 : 4 Б
16.04 05:30
Сиэтл – Лос-Анджелес
 5 : 6
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