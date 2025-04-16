«Монреаль» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 17 апреля. Игра состоится на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада), начало — в 2.00 по московскому времени.

«Юта» и «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Монреаль» — «Каролина» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Монреаль» провел 81 матч, набрал 89 очков и занимает восьмое место на «Востоке», в предыдущем матче «Канадиенс» уступили по буллитам «Чикаго» (3:4 Б). «Каролина» с 99 очками после 80 матчей занимает четвертое место в конференции, в понедельник «Харрикейнз» уступили «Торонто» (1:4).

«Монреаль» гарантирует себе участие в плей-офф, если не проиграет «Каролине» в основное время. В ином случае «Канадиенс» нужно будет дождаться, чтобы «Коламбус» не победил «Айлендерс» в основное время.