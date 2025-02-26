«Монреаль» победил «Каролину»

«Монреаль» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки, Юрай Слафковски, Патрик Лайне и Лэйн Хатсон.

«Монреаль» набрал 59 очков в 58 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке — 70 очков в 58 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Каролина» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Слафковски — 10 (Штрабл, Сузуки), 8:05 — 1:0. Лайне — 14 (Каррье, Ньюхук), 17:37 — 2:0. Сузуки — 16 (бол., Лайне, Кофилд), 30:04 — 3:0. Хатсон — 4 (бол., Лайне, Сузуки), 50:22 — 4:0.

Вратари: Монтембо — Андерсен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 18 (8+2+8) — 20 (5+6+9).

Наши: — - Орлов (16.25/1/-1), Свечников (17.28/1/-1).

26 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.