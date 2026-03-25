«Монреаль» победил «Каролину», Демидов забил гол и сделал голевую передачу

«Монреаль» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра проходила на арене «Белл Центр» в Монреале.

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи. Теперь у 20-летнего россиянина 54 (15+39) очка в 70 играх этого сезона.

Также у хозяев забили Оливер Капанен, Коул Кофилд, Юрай Слафковски и Джейк Эванс. Голы «Харрикейнз» на счету Николая Элерса и Джордана Стаала.

Форвард гостей Андрей Свечников отметился голевой передачей. У него теперь 61 (25+36) очко в 71 игре этого сезона.

«Монреаль» набрал 88 очков в 70 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на первой строчке — 96 очков в 71 игре.