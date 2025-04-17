«Каролина» проиграла «Монреалю», Кочетков сделал 16 сэйвов

«Монреаль» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Канадиенс» прервали свою серию из трех поражений.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. У него теперь 28 (6+22) очков в 75 играх этогосезона.

«Монреаль» набрал 91 очко в 82 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 99 очков в 81 игре.