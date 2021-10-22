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Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»

04:45

«Каролина» переиграла «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» выиграли все три стартовых матча нового сезона, а «Канадиенс» потерпели пятое кряду поражение (в пяти играх).

Автором победного гола стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Для него этот гол стал четвертым в сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора
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