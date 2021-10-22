Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»

«Каролина» переиграла «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» выиграли все три стартовых матча нового сезона, а «Канадиенс» потерпели пятое кряду поражение (в пяти играх).

Автором победного гола стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Для него этот гол стал четвертым в сезоне.