Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»
04:45
«Каролина» переиграла «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» выиграли все три стартовых матча нового сезона, а «Канадиенс» потерпели пятое кряду поражение (в пяти играх).
Автором победного гола стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Для него этот гол стал четвертым в сезоне.
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