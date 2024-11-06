«Монреаль» — «Калгари»: видеообзор матча

«Калгари» в гостях победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

После 13 матчей «Калгари» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Монреаль» с 10 очками занимает 15-е место на «Востоке».