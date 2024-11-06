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Сегодня, 05:59

«Калгари» переиграл «Монреаль», Мироманов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» в гостях одержал победу над «Монреалем» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Флэймз» голами отметились Коннор Зари с передачи российского защитника Даниила Мироманова и оформивший дубль Мэтт Коронато. Авторами заброшенных шайб «Канадиенс» стали Брендан Галлахер и Йоэль Армиа.

После 13 матчей «Калгари» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Монреаль» с 10 очками занимает 15-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Зари — 3 (Кадри, Мироманов), 24:20 — 0:1. Галлахер — 5 (бол., Армиа, Капанен), 36:23 — 1:1. Армиа — 2 (мен., Эванс), 45:56 — 2:1. Коронато — 3 (Коулмэн), 57:14 — 2:2. Коронато — 4, 60:07 — 2:3.

Вратари: Монтембо — Вольф.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (15+5+3+0) — 36 (10+13+12+1).

Наши: — - Кузьменко (15.52/2/0), Мироманов (20.56/2/+2).

6 ноября. Монреаль. Centre Bell.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 9 2 18
2 Нью-Джерси 15 8 7 18
3 Рейнджерс 11 8 3 17
4 Вашингтон 11 8 3 16
5 Айлендерс 13 5 8 12
6 Питтсбург 14 5 9 12
7 Коламбус 11 5 6 11
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Бостон 14 6 8 13
5 Оттава 12 6 6 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 13 7 6 17
3 Калгари 13 7 6 15
4 Ванкувер 10 5 5 13
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Торонто – Бостон
 4 : 0
6.11 03:00
Монреаль – Калгари
 2 : 3 ОТ
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Каролина – Филадельфия
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Баффало – Оттава
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