«Калгари» переиграл «Монреаль», Мироманов сделал голевую передачу

«Калгари» в гостях одержал победу над «Монреалем» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Флэймз» голами отметились Коннор Зари с передачи российского защитника Даниила Мироманова и оформивший дубль Мэтт Коронато. Авторами заброшенных шайб «Канадиенс» стали Брендан Галлахер и Йоэль Армиа.

После 13 матчей «Калгари» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Монреаль» с 10 очками занимает 15-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Зари — 3 (Кадри, Мироманов), 24:20 — 0:1. Галлахер — 5 (бол., Армиа, Капанен), 36:23 — 1:1. Армиа — 2 (мен., Эванс), 45:56 — 2:1. Коронато — 3 (Коулмэн), 57:14 — 2:2. Коронато — 4, 60:07 — 2:3.

Вратари: Монтембо — Вольф.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (15+5+3+0) — 36 (10+13+12+1).

Наши: — - Кузьменко (15.52/2/0), Мироманов (20.56/2/+2).

6 ноября. Монреаль. Centre Bell.