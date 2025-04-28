Хоккей
28 апреля, 23:19

«Монреаль» и «Вашингтон» оштрафованы за неспортивное поведение на разминке

Алина Савинова

НХЛ оштрафовала «Монреаль» и «Вашингтон» на 25 тысяч долларов за неспортивное поведение во время разминки перед четветым матчем первого раунда Кубка Стэнли.

Кроме того, защитник «Канадиенс» Арбер Джекай и игрок обороны «Кэпиталз» Дилан Макилрат были оштрафованы на максимальную сумму, допустимую в соответствии с коллективным соглашением. На разминке Джекай пытался провоцировать игроков соперника, чем привлек внимание Макилрата, и между ними возникла словесная перепалка.

Джекай получил штраф в размере 3 385 долларов, а Макилрат — 2 018 долларов.

Игра команд прошла в понедельник, 28 апреля, в Монреале и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. «Кэпиталз» увеличили преимущество в серии — 3-1. Следующий матч состоится 1 мая. Начало — в 2.00 по московскому времени.

