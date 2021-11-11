«Монреаль» и «Оттава» проявляют интерес к Кравцову

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов находится в сфере интересов «Оттавы» и «Монреаля», сообщает Daily Faceoff.

Сейчас 21-летний хоккеист выступает на правах аренды в КХЛ в составе «Трактора».

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году. В прошлом сезоне Кравцов провел за «Рейнджерс» 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

В текущем сезоне он не появлялся на льду в составе команды из Нью-Йорка. «Рейнджерс» хотели отправить форварда в фарм-клуб, но Кравцов не захотел ехать в АХЛ.